В Прикамье молодой человек украл у девушки зарплату на вечеринке

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-19T15:40:53+03:00

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В Кизеле кампания из родственников и знакомых выпивала у девушки дома. Хозяйка квартиры ушла спать самой первой. Гости еще не разошлись. На утро она обнаружила, что у нее пропала вся зарплата. Кто-то украл 14 тысяч из кошелька.

Стражи порядка выяснили, что к совершению преступления причастен 29-летний парень. Когда хозяйка квартиры ушла спать, он вытащил деньги из кошелька. Затем он вызвал такси и продолжил праздновать в другом месте. Все деньги он спустил на алкоголь.Полицейским молодой человек признался. что девушка ему сама сказала, что получила зарплату.

Суд приговорил виновного к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, вор должен возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.