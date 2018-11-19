Пермяк, убивший соседку, хранил наркотики, взрывчатки и оружие

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-19T15:29:47+03:00

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В Перми в ночь на 12 июля прошлого года 48-летний мужчина убил соседку. Родственники 51-летней женщины обратились в полиции с заявлением о ее пропаже. В ходе розыска полицейские задержали соседа хозяйки квартиры. Он снимал у женщины комнату.

В гараже, которым он пользования, в овощной яме было обнаружено тело пропавшей женщины. Мужчина пояснил, что он задушил соседку во время ссоры.

Также сотрудники полиции обнаружили 122 патрона, порох и 5 ампул наркотического средства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что подозреваемый в убийстве 12-летней семиклассницы из Лысьвы арестован на два месяца. Тело девочки нашли в его квартире 18 ноября.