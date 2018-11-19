Пермские полицейские пойманы на воровстве бензина

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-19T14:49:30+03:00

Двух злостных расхитителей будут судить, еще пятеро возместили ущерб

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Бывшие сотрудники полиции обвиняются в растрате бюджетных средств. В 2015 году двое полицейских контролировали расход и распределение горюче-смазочных материалов полка патрульно-постовой службы. Стражи правопорядка договорились со своими коллегами о завышении показателей суточного пробега, расхода топлива, а также о фальсификации сведений об использовании служебного транспорта. Своими действиями обвиняемые причинили ущерб на сумму более 679 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Факт воровства бензина выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.

- В ходе следствия пятеро сотрудников полиции, совершивших единичные факты хищений на небольшие суммы, полностью компенсировали причиненный ущерб, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Уголовные дела в отношении них были прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Уголовное дело в отношении двух экс-полицейских расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. Обвиняемые полностью признали вину и возместили причиненный ущерб.

Материалы дела после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения будут направлены прокуратурой края в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.