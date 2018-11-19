2018-11-19T14:04:35+03:00
Общество

Прокуратура Пермского края проводит конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

Работы принимаются до 10 декабря
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Прокуратура Пермского края объявила о начале конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». К участию приглашаются студенты и ученики 10-11 классов школ.

С 19 ноября по 10 декабря участники должны представить на суд жюри социальную рекламу на антикоррупционную тематику. Принимаются видеоролики и плакаты.

В конкурсную комиссию войдутт сотрудники прокуратуры Пермского края, представитель администрации губернатора Пермского края, а также представители высших учебных заведений Пермского края. Авторы работ, занявших 1, 2 и 3 места будут награждены дипломами и памятными призами.

Для участия в конкурсе номинантам необходимо заполнить заявку и подтвердить свое согласие на обработку персональных данных. Они размещены на официальном сайте краевой прокуратуры. Там же можно ознакомиться с правилами и требованиями к работам. Кроме того, подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (342)217-53-30 ( помощник прокурора Пермского края по правовому обеспечению Мария Константиновна Строгая).

Итоги конкурса будут подведены с 12 по 21 декабря этого года.

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