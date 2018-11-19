Прокуратура Пермского края проведет «горячую линию» по вопросам борьбы с незаконным оборотом алкоголя

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-19T14:34:03+03:00

Жители Прикамья могут также рассказать о случаях бытового насилия в семье

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22 ноября с 11 до 12 часов прокуратура Пермского края проводит «прямую телефонную линию» на тему: «Профилактика бытовых преступлений и правонарушений. Противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции». На вопросы будут отвечать работники прокуратуры Пермского края, сотрудники полиции, а также представители общественной организации «Право на жизнь».

- Во время прямой телефонной линии можно рассказать о фактах незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. - Кроме того, жители Прикамья смогут сообщить о бытовом насилии в семье, о правонарушениях в бытовой сфере, а также о фактах бездействия правоохранительных органов при рассмотрении.

Звонки принимаются 22 ноября по телефону - 8 (342) 217-53-36. Также вопросы могут быть направлены заранее электронной почтой на адрес: smi_press@prokurorperm.ru.