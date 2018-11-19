21 ноября главы пермских районов проведут встречи с населением

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-19T12:05:21+03:00

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21 ноября пермяки и жители поселка Новые Ляды смогут задать свои вопросы главам районов. Попасть на встречу могут все желающие, предварительная запись не требуется.

- В открытых встречах примут участие не только главы районных администраций, но и их заместители и начальники ключевых отделов, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Кроме того, на вопросы пермяков ответят представители управляющих компаний, прокуратуры, полиции, службы занятости, налоговой службы, учреждений социальной защиты, здравоохранения и других организаций и ведомств.

Ноябрьские встречи глав районных администраций с жителями станут четвертыми и заключительными в этом году. Как правило, в большинстве случаев ответы жители могут получить прямо на месте. Если нет, то ответ будет предоставлен в письменном виде в течение 30 дней.

Встречи пройдут 21 ноября с 18 до 20 часов:

- в гимназии № 31 (ул. Подлесная, 37, Дзержинский район, микрорайон Парковый);

- в школе № 102 (ул. Мира, 92, первый корпус), Индустриальный район);

- в школе №71 (ул. ул. Высокая, 6, Кировский район, микрорайон Налимиха);

- в общественном центре «Энергия» в Камской долине (ул. Монастырская, 96, Ленинский район);

- в «Школе бизнеса и предпринимательства» (ул. Инжернерная, 5, Мотовилихинский район, Рабочий поселок);

- в школе №88 (ул. Александра Пархоменко, 2, Орджоникидзевский район, микрорайон Чапаева);

- в школе №124 (ул. Гусарова, 4, Свердловский район);

- в общественном центре на ул. Крылова, 63 в поселке Новые Ляды.