В Перми арт-объект «Счастье не за горами» отремонтируют до 2 декабря

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-19T11:12:15+03:00

После чего его водрузят на место

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Арт-объект «Счастье не за горами», который изменил художник Алексей Илькаев (Sad Face), вернут на пермскую набережную в декабре. Работы по восстановлению культовой скульптуры планируется завершить 2 декабря. Об этом нам сообщили в пресс-службе городской администрации.

После окончания работы «Счастье не за горами» привезут на пермскую набережную и устанвоят на прежнем месте.

Кроме того, власти города планируют установить две видеокамеры с поворотным модулем для обзора территории у арт-объекта и парковки у магазина «Речник». Как нам пояснили в администрации Перми, они будут установлены в течение 5 дней с момента заключения контракта.

Напомним, что ночью 11 октября Sad Face поменял на арт-объекте слово «счастье» на «смерть». Против него было возбуждено уголовное дело, но художник избежал судимости. Его приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей. Кроме того, он компенсировал затраты на восстановление арт-объекта в размере 45 тысяч рублей.