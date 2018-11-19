2018-11-19T10:14:47+03:00
Происшествия

«Брызнули галловым баллончиком в лицо». Двое пермяков напали на своего собутыльника

Добычей выпивох стали две тысячи рублей и сотовый телефон
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Трое мужчин выпивали на остановке в Орджоникидзевском районе Перми. Один из них достал кошелек и его собутыльники «предложили» ему поделиться деньгами. Получив отказ, 29-летний и 36-летний мужчина стали избивать своего собутыльника. Владелец кошелька попытался сбежать, но выпившие мужчины догнали его, брызнули в глаза газовым баллончиком и ограбили его. Добычей любителей выпить стали две тысячи рублей и сотовый телефон.

Ограбленный мужчина обратился в полицию. Одного из нападавших сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали по месту жительства. Он не стал отпираться и сообщил, где может находиться его подельник. Вскоре второй соучастник также был задержан полицейскими.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Следственные мероприятия продолжаются, сообщили в краевой полиции.

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