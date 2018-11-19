2018-11-19T09:54:05+03:00
Происшествия

Пермяка, который убил двух прохожих, осудили на 22 года

38-летний мужчина избивал случайных людей на улице
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Завершился суд над 38-летним жителем Кировского района Перми. В ноябре прошлого года в пьяном состоянии он напал на 53-летнего прохожего. Хулиган бил его руками, ногами и различными предметами до тех пор, пока тот не умер.

Через некоторое время также из хулиганских побуждений мужчина стал избивать на улице 32-летнего пермяка. Молодой человек скончался от травм несовместимых с жизнью.

Убийцу и хулигана осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что ревнивый пермяк жестоко избил приятеля, и он позже скончался.

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