2018-11-19T09:44:56+03:00
Общество

Пермяк тайком снял маленькую девочку на видео и выложил порно в интернет

Мать ребенка он угрожал убить, если она сообщит в полицию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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30-летний пермяк тайком снимал маленькую девочку на видео. Он жил вместе с девочкой и ее мамой в одной квартире в Кировском районе Перми. Одну из порнографических видеозаписей он выложил в интернете. Когда мать ребенка узнала об этом, он пообещал убить ее, если она заявит в полицию.

Тем не менее, от наказания пермяку уйти не удалось. 30-летнего извращенца осудили по нескольким статьям уголовного кодекса: от распространения сведений о частной жизни и видеосъемки в целях изготовления порнографических материалов до угрозы убийством.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что подозреваемый в убийстве 12-летней девочки из Лысьвы задержан. 17 ноября девочка ушла в школу, но так и не появилась там, вечером не пришла домой. Телефон у нее был выключен. Родители Ирины забили тревогу и обратились в полицию, так как раньше школьница никогда не пропадала. 18 ноября в квартире жилого многоквартирного дома было обнаружено тело 12-летней девочки с травмами криминального характера.

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