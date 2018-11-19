2018-11-19T09:21:52+03:00
Общество

Абитуриенты Пермского края могут повысить свои шансы на бюджетное место в вузе

Победителям олимпиады СФУ добавят от 6 до 10 баллов при зачислении
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Фото предоставлено пресс-службой СФУФото предоставлено пресс-службой СФУ
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Сибирский федеральный университет приглашает школьников Пермского края присоединиться к ежегодной олимпиаде «Бельчонок». В этот раз ее участники смогут испытать свои знания по следующим предметам: математика и информатика (2 - 11-е классы), физика (7 - 11-е классы), химия (8 - 11-е классы), биология и обществознание (9 - 11-е классы).

Отборочный этап олимпиады стартовал в октябре и продлится до 14 января 2019 года. Традиционно он проходит в дистанционном режиме: участникам необходимо зарегистрироваться на сайте СФУ и выполнить онлайн-задания. Обладатели лучших результатов отборочного этапа будут допущены к очному туру. Города, которых он будет проводиться, будут объявлены позднее.

Как отмечают в пресс-службе СФУ, в прошлом учебном году в интеллектуальных состязаниях приняли участие 16 тысяч ребят из 40 регионов России.

Напомним, что Сибирский федеральный университет входит в ТОП-15 высших учебных заведений страны и является самым крупным вузом за Уралом. В нем обучаюся 35 тысяч студентов со всей России и из-за рубежа. В университете преподают 3 тысячи штатных сотрудников и несколько сотен визит-профессоров из ведущих университетов России, Англии, Германии, Испании, США и других стран. Выпускники СФУ ежегодно получают работу в более чем 350 российских и зарубежных компаниях.

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