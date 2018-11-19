В выходные в Перми снег убирали 220 единиц техники

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-19T09:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми в минувшие выходные по ночам убирали снег с проезжей части и тротуаров около 200 единиц специализированной техники и порядка 300 человек, сообщили в пресс-службе городской администрации. С улиц города вывезено более 1600 кубометров снега.

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич на совещании в воскресенье отметил, что целом по городу подрядные организации отработали нормально. По данным гидрометцентра, в прошедшие выходные выпало 10 мм осадков или 30% от месячной нормы.

Сейчас особое внимание следует уделить уборке тротуаров. Также было отмечено, что во дворах уборку снега осуществляют управляющие организации. За некачественную работу они будут привлекаться к административной ответственности.

В ближайшие дни снежная погода в Перми сохранится. Всем подрядным организациям города поручено обеспечить постоянную готовность экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме.