2018-11-19T09:08:38+03:00
Общество

В Пермском крае конфисковали более 20 тысяч литров поддельного алкоголя

Возбуждено 26 уголовных дел
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае полицейские провели рейд «Алкоголь». Его итоги впечатляющи. Из незаконного оборота изъято свыше 10 700 литров алкогольной и порядка 10 500 литров спиртосодержащей продукции. Было возбуждено 26 уголовных дел.

В гаражных боксах в Дзержинском районе Перми, при разгрузке партии фальсифицированного алкоголя сотрудниками полиции задержан 34-летний мужчина. При осмотре места происшествия изъяты емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом свыше 1950 литров. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В Мотовилихинском районе Перми в кафе сотрудниками полиции обнаружен коньяк с поддельными акцизными марками, которые были изготовлены не на фабрике «Гознак», сообщили в краевой полиции.

В Чайковском при реализации фальсифицированного алкоголя из гаража задержан местный житель. В ходе проведения осмотра места происшествия из незаконного оборота изъято порядка 500 бутылок водки различных наименований. Также возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми арт-объект «Счастье не за горами» отремонтируют до 2 декабря
«Ночью ушел с работы и пропал». В Прикамье разыскивается 35-летний работник мясокомбината
«Брызнули галловым баллончиком в лицо». Двое пермяков напали на своего собутыльника
Пермяка, который убил двух прохожих, осудили на 22 года
Пермяк тайком снял маленькую девочку на видео и выложил порно в интернет
Абитуриенты Пермского края могут повысить свои шансы на бюджетное место в вузе
В выходные в Перми снег убирали 220 единиц техники
В Прикамье рецидивист украл сотовый телефон и швейную машинку
Погода на ноябрь 2018 в Пермском крае: со вторника начнет холодать
«Умри, заболей раком и убей свою семью». Двукратный олимпийский чемпион из Перми Максим Траньков получает угрозы в инстаграме
Пермяк Евгений Климов выиграл стартовый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина