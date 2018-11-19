В Пермском крае конфисковали более 20 тысяч литров поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-19T09:08:38+03:00

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В Пермском крае полицейские провели рейд «Алкоголь». Его итоги впечатляющи. Из незаконного оборота изъято свыше 10 700 литров алкогольной и порядка 10 500 литров спиртосодержащей продукции. Было возбуждено 26 уголовных дел.

В гаражных боксах в Дзержинском районе Перми, при разгрузке партии фальсифицированного алкоголя сотрудниками полиции задержан 34-летний мужчина. При осмотре места происшествия изъяты емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом свыше 1950 литров. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В Мотовилихинском районе Перми в кафе сотрудниками полиции обнаружен коньяк с поддельными акцизными марками, которые были изготовлены не на фабрике «Гознак», сообщили в краевой полиции.

В Чайковском при реализации фальсифицированного алкоголя из гаража задержан местный житель. В ходе проведения осмотра места происшествия из незаконного оборота изъято порядка 500 бутылок водки различных наименований. Также возбуждено уголовное дело.