В Прикамье рецидивист украл сотовый телефон и швейную машинку

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-19T07:45:22+03:00

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Накануне в Александровске ограбили 62-летняя пенсионерку. Неизвестный мужчина открыто похитил у нее сотовый телефон и швейную машинку. Женщина обратилась в полицию.

- В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя и задержали его, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Подозреваемый, нигде не работающий, ранее неоднократно судимый за кражи гражданин 1976 года рождения, водворен в изолятор временного содержания.

Швейную машинку и мобильник вернули пенсионерке. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тем временем, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки из Лысьвы задержан. 17 ноября девочка ушла в школу, но так и не появилась там, вечером не пришла домой. Телефон у нее был выключен. Родители Ирины забили тревогу и обратились в полицию, так как раньше школьница никогда не пропадала.- 18 ноября в квартире жилого многоквартирного дома было обнаружено тело 12-летней девочки с травмами криминального характера.