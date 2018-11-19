Погода на ноябрь 2018 в Пермском крае: со вторника начнет холодать

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-19T07:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник. 19 ноября, будет по-прежнему тепло. По прогнозу Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», первый день недели будет самым теплым на неделе. Днем ожидается облачно с прояснениями. Температура днем от 0 до - 2 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Со вторника начнется похолодание. Ночью температура опустится до минус восьми градусов. В регионе будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет -3,-8°, днем 0,-5°, на севере до -8°.

21 ноября температура будет примерна такая же, до 8 градусов ниже нуля по северу края. А ближе к выходным похолодает до 12 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Теплый «Котябрь». На благотворительном фестивале в Перми 24 кота из приюта нашли дом