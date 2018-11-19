«Умри, заболей раком и убей свою семью». Двукратный олимпийский чемпион из Перми Максим Траньков получает угрозы в инстаграме
В мире фигурного катания разгорелся нешуточный скандал. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в одном из интервью сказал, что на Олимпиаде в Пхенчкане все болели за россиянку Евгению Медведеву. Поклонники победившей на главном олимпийском старте Алины Загитовой не на шутку разозлись на слова фигуриста.
Они обрушили поток ненависти на фигуриста. «Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите - футбол», - рассказал Траньков в Stories в своем Instagram.
Траньков написал ответ фанатам в сторис под фото детского горшка: «Это не детский горшок — это голова фанатов... Пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и 50% из вас — фейки».
Также он сказал, что в скором времени ему придется ездить с охраной. Комментарии на своей странице он отключил.