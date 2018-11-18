2018-11-18T14:29:39+03:00
Общество

Объявлены торги на изыскания для размещения ТПУ на Перми-II

Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 млн рублей
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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На сайте госзакупок появилась информация о том, что ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» объявило конкурс на выполнение инженерных изысканий по планировке территории в целях размещения транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала Пермь-II со строительством автовокзала и обустройством прилегающей территории.

Максимальная стоимость контракта - 2,7 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что с 17 ноября подрядная организация должна была приступить к подготовительным работам для строительства коллектора ливневой канализации на улице Революции на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. При производстве работ проезжая часть может сузиться до двух полос. Днем Х – когда рабочие должны были выйти на улицу Революцию, - была суббота, 17 ноября. Но дорожные работы так и не начались.

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