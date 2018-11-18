2018-11-18T15:25:36+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки из Лысьвы задержан

Тело ребенка нашли в одной из квартир жилого дома
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней Ирины (имя изменено - прим.ред.). Напомним, 17 ноября девочка ушла в школу, но так и не появилась там, вечером не пришла домой. Телефон у нее был выключен. Родители Ирины забили тревогу и обратились в полицию, так как раньше школьница никогда не пропадала.

- 18 ноября в квартире жилого многоквартирного дома было обнаружено тело 12-летней девочки с травмами криминального характера, - сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ. - По подозрению в совершении преступления уже задержан местный житель. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».На месте ЧП работают сотрудники отдела криминалистики, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления выясняются, проводится проверка.

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