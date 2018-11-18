В Прикамье в жилом бараке произошел сильный пожар

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-18T10:16:40+03:00

Несколько семей остались без крыши над головой

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Утром 18 ноября в бараке на улице Большевистская в Соликамске произошел сильный пожар. Возгорание произошло на втором этаже дома.

- Жильцов эвакуировали, погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной, также на месте работают инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы.

В сгоревшем бараке – 8 квартир. Некоторые семьи сейчас остались без крыши над головой.

- В городе проходит заседание КЧС и ОПБ городского округа, - добавили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях пишут, что в пожаре пострадала женщина - она надышалась дымом.

Ранее мы рассказывали о том, что в Березниках сгорела строительная база «Бригадир», находящаяся на улице Карла Маркса. Локализовать огонь пожарным удалось к трем часам ночи, а полностью потушить – еще через полчаса.