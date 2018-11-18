В Прикамье в жилом бараке произошел сильный пожар
Утром 18 ноября в бараке на улице Большевистская в Соликамске произошел сильный пожар. Возгорание произошло на втором этаже дома.
- Жильцов эвакуировали, погибших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной, также на месте работают инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы.
В сгоревшем бараке – 8 квартир. Некоторые семьи сейчас остались без крыши над головой.
- В городе проходит заседание КЧС и ОПБ городского округа, - добавили в пресс-службе ведомства.
В соцсетях пишут, что в пожаре пострадала женщина - она надышалась дымом.
Ранее мы рассказывали о том, что в Березниках сгорела строительная база «Бригадир», находящаяся на улице Карла Маркса. Локализовать огонь пожарным удалось к трем часам ночи, а полностью потушить – еще через полчаса.