2018-11-18T08:03:58+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель «десятки» скончался после столкновения с иномаркой

Пассажирку «Хендай» увезли в больницу
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В субботу,17 ноября, около 16-00 на 75 километре автодороги Кукуштан-Чайковский произошла авария. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по дороге двигалась «десятка», за рулем которой был 39-летний мужчина.

- По предварительной информации, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой «Хендай», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.- В результате ДТП водитель «десятки» скончался на месте. Пассажирку иномарки, 45-летнююженщину, отвезли в больницу с травмами.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о том,что на трассе Пермь-Березники произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Столкнулись грузовик, идущий из Березников, и легковой автомобиль Audi, двигавшийся со стороны Перми. Фура перевернулась, а иномарка улетела в кювет. Из-за аварии образовалась большая пробка.

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