Ревнивый пермяк жестоко избил приятеля, и он позже скончался

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-18T07:40:30+03:00

32-летний мужчина решил, что его жена изменяет ему с другом

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В Перми произошло жестокое убийство. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 3 ноября 32-летний житель микрорайона Камский Орджоникидзевского района распивал алкоголь со своим 40-летним приятелем в его квартире. Друзья поссорились: гость высказал подозрения, что его супруга изменяет ему со старшим товарищем.

- В ходе ссоры мужчина нанес хозяину квартиры множественные удары руками и ногами по различным частям тела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.- От полученных повреждений спустя несколько дней потерпевший скончался в своей квартире.

Подозреваемого в убийстве задержали, в отношении него возбудили дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас ревнивец арестован.

Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства выясняются.