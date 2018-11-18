2018-11-18T07:40:30+03:00
Происшествия

Ревнивый пермяк жестоко избил приятеля, и он позже скончался

32-летний мужчина решил, что его жена изменяет ему с другом
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми произошло жестокое убийство. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 3 ноября 32-летний житель микрорайона Камский Орджоникидзевского района распивал алкоголь со своим 40-летним приятелем в его квартире. Друзья поссорились: гость высказал подозрения, что его супруга изменяет ему со старшим товарищем.

- В ходе ссоры мужчина нанес хозяину квартиры множественные удары руками и ногами по различным частям тела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.- От полученных повреждений спустя несколько дней потерпевший скончался в своей квартире.

Подозреваемого в убийстве задержали, в отношении него возбудили дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас ревнивец арестован.

Расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства выясняются.

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