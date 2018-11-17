Три человека пострадали в ДТП на трассе Пермь-Березники

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-17T16:44:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 ноября, около половины третьего, на трассе Пермь-Березники произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария случилась на 95-м километре дороги. Столкнулись грузовик, идущий из Березников, и легковой автомобиль Audi, двигавшийся со стороны Перми.

После столкновения грузовик упал набок, перегородив дорогу, а легковушку отбросило на обочину. После аварии в обе стороны образовались большие пробки. Как сообщают очевидцы, многим пришлось простоять в пробках около часа.

После столкновения фура перегородила всю дорогу, а иномарка улетела в кювет.

Оригинал материала: https://59.ru/text/incidents/65632451/?from=centerleftcol_old

Все трое пострадавших госпитализированы в больницу.

- Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту ДТП, - уточнили в краевой полиции. - Обстоятельства уточняются.