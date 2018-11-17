2018-11-17T16:44:34+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на трассе Пермь-Березники

Тяжелая фура столкнулась с легковушкой
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: Саша Малинин, группа ВК "ЧП Березники!"Фото: Саша Малинин, группа ВК "ЧП Березники!"
Изменить размер текста:

В субботу, 17 ноября, около половины третьего, на трассе Пермь-Березники произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария случилась на 95-м километре дороги. Столкнулись грузовик, идущий из Березников, и легковой автомобиль Audi, двигавшийся со стороны Перми.

После столкновения грузовик упал набок, перегородив дорогу, а легковушку отбросило на обочину. После аварии в обе стороны образовались большие пробки. Как сообщают очевидцы, многим пришлось простоять в пробках около часа.

После столкновения фура перегородила всю дорогу, а иномарка улетела в кювет.

Оригинал материала: https://59.ru/text/incidents/65632451/?from=centerleftcol_old

Все трое пострадавших госпитализированы в больницу.

- Сейчас ГИБДД проводит проверку по факту ДТП, - уточнили в краевой полиции. - Обстоятельства уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав Пермского края оштрафовали на 10 тысяч за отсутствие вакцины от энцефалита
Дмитрий Рыболовлев не будет продавать клуб «Монако»
Сильный снег, ветер и гололедица ожидаются в Перми в выходные 17 и 18 ноября
В Перми поставили настоящую оперетту
Краснокамские подростки, решившие «прокатиться» на автомобиле, получили условные сроки
Князь Монако впервые высказался по делу Дмитрия Рыболовлева
Слава КПСС поссорился с организатором гастролей и отменил концерт в Перми
Один будет ощипывать, другой – делать подушки: в Прикамье пройдет Праздник гуся
Главой Кизеловского округа выбрали мэра города
В Прикамье мужчина пытался зарезать свою жену, которая моложе его на 23 года
Смертельное ДТП: в Прикамье погиб водитель перевернувшегося автомобиля
В Прикамье утонул 52-летний местный житель, провалившись в полынью