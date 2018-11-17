2018-11-17T15:48:25+03:00
Общество

Минздрав Пермского края оштрафовали на 10 тысяч за отсутствие вакцины от энцефалита

Министерству не удалось выиграть дело в суде
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провели проверку и выяснили, что минувшей весной поликлиники Прикамья не были полностью обеспечены вакциной от клещевого энцефалита. Кроме того, не хватило вакцины для людей, которые работают в лесу, то есть относятся к группам риска по заболеваемости энцефалитом. А для них отсутствие вакцинации означает отстранение от работы.

Проконтролировать поставки вакцины в регион должно было Министерство здравоохранения Пермского края. Поэтому постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Минздрав был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ведомству назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

- Защитник Министерства здравоохранения обратился в суд с жалобой об отмене постановления как незаконного, указывая на отсутствие события административного правонарушения, - сообщили в Ленинском районном суде. – Судья постановление Управления Роспотребнадзора оставил без изменения. Жалоба защитника удовлетворена не была.

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