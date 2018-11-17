Дмитрий Рыболовлев не будет продавать клуб «Монако»

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-17T14:51:34+03:00

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- Пока продолжаются судебные разбирательства Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни свое положение дел в Монако, - сообщил «Комсомолке» представитель российского миллиардера Дмитрий Чечкин. - Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой. Однако, господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям. Что касается ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году.

Напомним, князь Альбер II впервые высказался по поводу дела Дмитрия Рыболовлева. Он заявил, что миллиардер должен будет отказаться от руководства футбольным клубом «Монако», если его вина по делу о коррупции и торговле влиянием будет доказана.