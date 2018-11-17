2018-11-17T13:34:17+03:00
Общество

Сильный снег, ветер и гололедица ожидаются в Перми в выходные 17 и 18 ноября

МЧС просит водителей отложить поездки до стабилизации погоды
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает: в Прикамье ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Пермского гидрометцентра, в выходные 17 и 18 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет сильный снег, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха – около нуля градусов.

- Во избежание получения травм просим соблюдать меры безопасности на скользких участках дороги, - обращается к пермякам МЧС. - Также просим всех водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегайте резкого торможения. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погоды.

Как сообщил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов, в понедельник характер погоды сохранится: днем будет до -3 градуса, ночью до -5 градусов. А во вторник возможно кратковременное, но ощутимое похолодание из-за холодного воздуха из Сибири, который принесет восточный ветер. Днем температура воздуха может быть от -5 до -10 градусов, ночью может похолодать до -15 градусов.

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