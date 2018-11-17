2018-11-17T12:35:57+03:00
Происшествия

Краснокамские подростки, решившие «прокатиться» на автомобиле, получили условные сроки

Они были признаны виновными в угоне
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Начало учебного года трое подростков из Краснокамска решили отметить катанием на машине. 2 сентября – это было воскресенье – они пробрались на территорию базы, расположенной в городе. В выходной день подросткам никто не помешал открыть автомобиль, запустить двигатель и выехать с территории базы. После чего они целый день катались на угнанной машине по городу. На следующий день автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции на одной из улиц Краснокамска.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю, дело об угоне было расследовано и передано в суд.

- Подростки были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса России, - «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - пояснили в пресс-службе СУ СКР.

Приговором суда угонщикам назначено наказание от одного до полутора лет лишения свободы условно.

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