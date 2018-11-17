2018-11-17T11:30:59+03:00
Общество

Князь Монако впервые высказался по делу Дмитрия Рыболовлева

Альберт II заявил, что миллиардер должен будет отказаться от руководства футбольным клубом «Монако»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Альберт II заявил, что миллиардер должен будет отказаться от руководства футбольным клубом «Монако», если его вина по делу о коррупции и торговле влиянием будет доказана.

В интервью французскому журналу Medipart Альбер II заявил, что судьбу руководителя футбольного клуба решит только суд: «Сейчас мы должны уважать презумпцию невиновности, если только он сам не решит прекратить свое президентство в «Монако», пока же мы не можем спешить».

Напомним, бывший владелец «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев утром 6 ноября был задержан в Монако по обвинениям в коррупции и торговле влиянием. Бизнесмен был задержан за несколько часов до матча лиги Чемпионов между командами «Брюгге» и «Монако» - последняя принадлежит Рыболовлеву.

Власти княжества обвинили его в воздействии на правоохранительные органы Монако. Вместе с Рыболовлевым были задержаны несколько высокопоставленных чиновников и полицейских Монако.

Дмитрий Рыболовлев в настоящее время находится в Москве. Как сообщил его представитель Дмитрий Чечкин, миллиардер освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля. Ему не запрещено покидать Монако, и он не ограничен в перемещениях.

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