Слава КПСС поссорился с организатором гастролей и отменил концерт в Перми

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-17T10:15:17+03:00

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Рэперы Слава КПСС и Андрей Замай, представляющие движение «Антихайп», отменили концертный тур по России. В рамках этого тура 12 декабря они должны были выступить в пермском клубе «Адам и Ева». Но в официальной группе «Антихайп» в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись от Андрея Замая:

- С огромным сожалением сообщаем вам, что наш тур по России отменен… По уму тур должен был быть запущен еще весной-летом этого года, но старт постоянно переносился по личным причинам нашего бывшего концертного директора. После старта этой осенью мы не получили ни одной предоплаты, а в нашу группу постоянно писали люди с вопросами о концертах, но мы не имели возможности ответить по существу, так как Станислав (организатор гастролей – Ред.) перестал выходить на связь… Мы не хотим тратить зря ваше и наше время и ставить на кон свою репутацию из-за безответственности человека, который подобным образом повел себя по отношению к нашей команде.

Как сообщили музыканты, купленные билеты можно вернуть в группах концертов.