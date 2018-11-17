2018-11-17T09:25:33+03:00
Общество

Один будет ощипывать, другой – делать подушки: в Прикамье пройдет Праздник гуся

Команды гусеводов на глазах зрителей будут обрабатывать заколотых птиц
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
..Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 18 ноября в деревне Аитково Лысьвенского района пройдет Праздник гуся. В программе - Парад гусей, на который приглашаются владельцы гусей вместе со своими птицами, причем, желательно, чтобы и человек, и гусь были в маскарадных костюмах. Состоится лыжный биатлон «Охота на гуся», а также конкурс для гусеводов «Гусиные помочи».

- Мы предложим по одному гусю (уже заколотого) каждой команде, - рассказали организаторы конкурса «Гусиные помочи». - Команды покажут весь обряд «от» и «до» (один человек будет ощипывать, второй убирать внутренности, третий займется пухом и перьями и сделает тут же подушку, четвертый будет приглашать зрителей, которые захотят сами попробовать что-то сделать). Все это надо делать с песнями и прибаутками. После того, как гуси полностью будут очищены, команды все вместе пойдут на речку «мыть гусей».

А после окончания мероприятия на улице всех желающих накормят «гусиной кашей»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Князь Монако впервые высказался по делу Дмитрия Рыболовлева
Слава КПСС поссорился с организатором гастролей и отменил концерт в Перми
Главой Кизеловского округа выбрали мэра города
В Прикамье мужчина пытался зарезать свою жену, которая моложе его на 23 года
Смертельное ДТП: в Прикамье погиб водитель перевернувшегося автомобиля
В Прикамье утонул 52-летний местный житель, провалившись в полынью
В соцсетях сообщили, что в Перми загорелся автобус, в котором перевозили кадетов
В Прикамье судебные приставы арестовали шесть газопроводов в Губахе
В Перми возобновились работы на многолетнем долгострое
В Пермском крае 25-летний молодой человек убил двух человек и ранил еще одного
В Прикамье раскрыто жестокое убийство
Пермские барсята благополучно прибыли в Крым
Пермский край признан самым аварийным регионом страны
Главный федеральный инспектор и губернатор проинспектировали ход строительства ЖК «Любимов»
В Перми горела девятиэтажка, пострадали мужчина и женщина
Главный инженер вокзала Пермь-II осужден на 4,5 года за получение взятки
Пермский художник Sad Face заплатит штраф за порчу арт-объекта «Счастье не за горами»
В квартире у наркодилера в Березниках полицейские нашли четыре килограмма наркотиков
Красновишерские медики успешно участвуют в программах модернизации здравоохранения
В Прикамье любитель ездить в пьяном виде отправлен в колонию-поселение
В Губахе судебные приставы прикрыли гостиницу «Серебряная мечта»
На дорогах Прикамья погибли 6 детей
В Прикамье заявления на выплату пособий при рождении первенца можно оформить в МФЦ
В Пермском крае в выходные пойдет снег и будет тепло
В Перми насильник, совершивший преступление 8 лет назад, предстанет перед судом
Более 800 домов капитально отремонтировали в Пермском крае