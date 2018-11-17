Один будет ощипывать, другой – делать подушки: в Прикамье пройдет Праздник гуся
В воскресенье, 18 ноября в деревне Аитково Лысьвенского района пройдет Праздник гуся. В программе - Парад гусей, на который приглашаются владельцы гусей вместе со своими птицами, причем, желательно, чтобы и человек, и гусь были в маскарадных костюмах. Состоится лыжный биатлон «Охота на гуся», а также конкурс для гусеводов «Гусиные помочи».
- Мы предложим по одному гусю (уже заколотого) каждой команде, - рассказали организаторы конкурса «Гусиные помочи». - Команды покажут весь обряд «от» и «до» (один человек будет ощипывать, второй убирать внутренности, третий займется пухом и перьями и сделает тут же подушку, четвертый будет приглашать зрителей, которые захотят сами попробовать что-то сделать). Все это надо делать с песнями и прибаутками. После того, как гуси полностью будут очищены, команды все вместе пойдут на речку «мыть гусей».
А после окончания мероприятия на улице всех желающих накормят «гусиной кашей»