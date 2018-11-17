2018-11-17T08:26:35+03:00
Общество

Главой Кизеловского округа выбрали мэра города

За Андрея Родыгина проголосовали депутаты думы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: kizel.permarea.ruФото: kizel.permarea.ru
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Депутаты городской думы Кизела выбрали главу городского округа. Особых неожиданностей не произошло. Главой округа стал действующий мэр Кизела Андрей Родыгин. Он занимает этот поста с марта 2016 года, а ранее был главным архитектором Кизеловского муниципального района. За Андрея Родыгина депутаты проголосовали единогласно.

Вторым претендентом на пост главы объединенного муниципалитета был начальник районного отдела по гражданской защите Игорь Пихтовников.

Напомним, год назад было принято решение об объединении Кизеловского муниципального района и города Кизела в единый городской округ. Это было сделано для сокращения числа чиновников. За все, что происходит в поселении, теперь отвечает один человек - глава городского округа. В муниципалитете один общий бюджет, один генеральный план и единая транспортная сеть.

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