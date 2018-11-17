Смертельное ДТП: в Прикамье погиб водитель перевернувшегося автомобиля

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-17T07:48:02+03:00

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В пятницу, 16 ноября, по дороге Кудымкар - Веселый мыс ехал 47-летний мужчина на «Ниве». Около трех часов дня на 43 километре дороги водитель не справился с управлением, его автомобиль занесло в сторону, а затем «Нива» опрокинулась в кювет. Машина разбилась практически всмятку, водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте.

- В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали о том, что исследователи «Авито Авто» провели в разных городах России серию опросов, в ходе которых интересовались у водителей об их стиле вождения и опыте участия в ДТП. Выяснилось, что самыми аварийными регионами являются Пермский край и Татарстан. Четыре из пяти водителей хотя бы один раз становились участниками аварий. «Злостными» участниками ДТП (10 раз и чаще) становились не более 1% опрошенных.