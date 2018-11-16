В Прикамье утонул 52-летний местный житель, провалившись в полынью

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-16T18:04:17+03:00

Со льдом не шутят, как и с водой. Фото: архив "КП".

Он не смог выбраться из воды

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В Пермском крае с приходом холодов реки, пруды и озера стал сковывать первый непрочный лед. И появились первые жертвы неосторожного поведения на льду.

- Сегодня, 16 ноября, поступило сообщение о том, что на реке Обва в районе поселка Ильинский в промоину провалился 52-летний мужчина, выбраться из воды он не смог., - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В этом сезоне это уже не первая жертва на неокрепшем льду.

Так, 14 ноября трагедия произошла на Каме в районе поселка Нижний Лух Добрянского района. Там 50-летний дачник решил покататься на квадроцикле и заехал на нем на непрочное ледовое покрытие. Лед не выдержал, и квадроциклист рухнул в воду. Спасти его не удалось.

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