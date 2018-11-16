2018-11-16T17:39:04+03:00
Общество

В соцсетях сообщили, что в Перми загорелся автобус, в котором перевозили кадетов

Однако в полиции разъяснили, что был не пожар, а задымление
Андрей МАТЛИН
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Кадеты, которые ехали в автобусе, не пострадали.Кадеты, которые ехали в автобусе, не пострадали.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пользователи пермских соцсетей разместили информацию о том, что сегодня вечером загорелся один из автобусов, в котором перевозили кадетов.

- Около 17.50 нам поступило сообщение от сотрудников машины патрульно-постовой службы, которая сопровождала колонну автобусов, в которых перевозили учащихся Пермского кадетского корпуса, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Обычно по пятницам вечером кадетов перевозят из учебного заведения, расположенного в Пермском районе, в Пермь и потом развозят по домам. По правилам, колонну автобусов с кадетами сопровождает автомобиль ДПС. В районе улицы Малкова в одном из автобусов произошла поломка. Ребят пересадили в другие автобусы. Никто из кадетов не пострадал. Обращаться в подразделения МСЧ не было необходимости – никакого пожара не было. Поломку водители устранили своими силами.

В ГИБДД также подтвердили, что, по их данным, пожара в салоне автобуса не было, хотя из-за технической неисправности было задымление.

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