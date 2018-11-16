В Прикамье судебные приставы арестовали шесть газопроводов в Губахе

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-16T16:34:38+03:00

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Город химиков Губаха лишился муниципального имущества из-за долгов.

Муниципалитет задолжал ПАО «Т Плюс» за газ, тепло и свет более 30 миллионов рублей. В связи с чем ранее у города арестовали шесть газопроводов и пять зданий.

Поскольку администрация Губахи не погасила этот долг, арестованное имущество решили передать на торги. Но если его удастся продать за ту стоимость, в которую его оценили, вырученные средства покроют лишь треть долга.

- В настоящее время арестованное имущество передано на принудительную реализацию, вырученные от его продажи денежные средства будут направлены взыскателю в счет погашения задолженности, - сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. – На торги будут выставлены 5 нежилых помещений и 6 газопроводов, которые специализированная организация оценила в 10 миллионов рублей. Поскольку это меньше суммы задолженности, работа по исполнительному производству продолжается.