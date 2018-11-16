В Перми возобновились работы на многолетнем долгострое

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-16T15:47:21+03:00

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В Перми наконец-то начали достраивать проблемный дом на улице Челюскинцев,23. Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры Пермского края.

- Это первый долгострой, по которому ведется строительство с использованием региональных мер поддержки, - сообщили в этом ведомстве. - Завершить его должны летом 2019 года. А пока устанавливаются окна, монтируются внутренние инженерные коммуникации. Строительство ведет компания ООО «Урал-Инвест».

Ранее ЖСК «Челюскинцев, 23» заключил договор с краевым ПАИЖК. Это агентство за свой счет провело обследование и проектирование объекта, а также заказало государственную экспертизу проекта. После чего началась достройка дома за счет беспроцентного займа ПАИЖК. Сейчас соглашения с агентством ипотечно-жилищного кредитования заключили еще три ЖСК. Кроме Челюскинцев, 23, это дом на ул. Толмачева, 15, проектирование которого недавно завершилось, а также «Первый Пермский микрорайон», на проектирование которого в начале ноября был объявлен конкурс. Все эти объекты также будут достроены при государственной поддержке.