В Прикамье раскрыто жестокое убийство
9 ноября в больнице Верещагино скончался 54-летний мужчина. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть». В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 48-летний безработный житель Верещагино.
- По данным следствия, 7 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал избивать своего 54-летнего знакомого, - сообщил в пресс-службе краевого следственного комитета. - Он наносил ему удары по телу ногами, руками, подручными предметами. Нанесенные травмы оказались смертельными.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.