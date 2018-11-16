В Прикамье раскрыто жестокое убийство

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-16T15:14:21+03:00

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9 ноября в больнице Верещагино скончался 54-летний мужчина. Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть». В кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 48-летний безработный житель Верещагино.

- По данным следствия, 7 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал избивать своего 54-летнего знакомого, - сообщил в пресс-службе краевого следственного комитета. - Он наносил ему удары по телу ногами, руками, подручными предметами. Нанесенные травмы оказались смертельными.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.