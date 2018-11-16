2018-11-16T14:46:17+03:00
Дом. Семья

Пермские барсята благополучно прибыли в Крым

Они будут жить в Парке львов «Тайган»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермские барсята обживаются на новом месте. Учредитель Парка львов «Тайган» Олег Зубков выразил благодарность пермскому зоопарка за таких чудесных питомцев.

- Познакомились со всеми животными, и всему коллективу Пермского зоопарка сказать огромное спасибо за таких прекрасных зверей, - сказал Олег Зубков.

Машина с животными приехала в крымский парк 15 ноября в 7 часов утра. Первым делом котят отправили на карантин. По словам Олега Зубкова, барсики вышли очень спокойно и почти сразу же стали подходить к двери и интересоваться нами, практически не проявляя никакой агрессии.

- Не влюбиться в этих барсят невозможно, - отметил Олег Зубков. - Все животные спокойные, красивые, добрые, ухоженные. - Чувствуется, что вся зооветеринарная работа в Вашем парке ведётся на высоком профессиональном уровне.

В ближайшее время коллектив Парка львов собирается снять фильм про барсят и отправить в пермский зоопарк.

Напомним, что в крымский парк отправились Вая и Красава, а Серебрянка вместе с родителями Весляной и Снежеком остались в Перми.

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