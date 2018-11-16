Пермский край признан самым аварийным регионом страны

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-16T14:27:34+03:00

В то же время только 22% прикамских водителей признались, что лихачат

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Исследователи «Авито Авто» провели в разных городах России серию опросов, в ходе которых интересовались у водителей об их стиле вождения и опыте участия в ДТП. Выяснилось, что самыми аварийными регионами являются Пермский край и Татарстан. Четыре из пяти водителей хотя бы один раз становились участниками аварий. «Злостными» участниками ДТП (10 раз и чаще) становились не более 1% опрошенных.

В Челябинске и Свердловской области почти каждый третий (29%) участник исследования признался в пристрастии к агрессивному вождению. А в Пермском крае только 22% водителей признались, что лихачат за рулем.

Также эксперты «Авито Авто» выяснили, что мужчины попадают в аварии чаще, чем женщины – 63% и 54%, соответственно. Кроме того, с возрастом в аварии попадают чаще. Так, число водителей, участвовавших в 3 – 5 авариях увеличивается втрое: с 7 до 21%.