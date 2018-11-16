В Перми горела девятиэтажка, пострадали мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-16T12:26:24+03:00

Пожарные вынесли погорельцев на свежий воздух и оказали первую медицинскую помощь

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15 ноября днем произошло возгорание в девятиэтажном доме на ул. Вижайская в Перми. Шел дым из окна квартиры на шестом этаже. До приезда пожарных на улицу вышли 7 жильцов высотки.

Пожарные по лестнице добрались до окна шестого этажа, забрались внутрь и вынесли на улицу двух человек: 46-летнюю женщину и неустановленного мужчину. Спасенные люди надышались продуктами горения, до приезда врачей скорой медицинской огнеборцы им оказали первую помощь.

- В течение 40 минут горение было ликвидировано, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сгорела мебель и домашние вещи в комнате.Пожар тушили 22 человека личного состава, 8 единиц техники.

По предварительной информации, квартира загорелась из-за неосторожности при курении. Проверка по факту пожара продолжается.