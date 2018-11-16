Главный инженер вокзала Пермь-II осужден на 4,5 года за получение взятки

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-16T12:01:38+03:00

Он получил от подрядчиков более 300 тысяч рублей вознаграждения

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В Дзержинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера железнодорожного вокзала Пермь-2. Он признан виновным в получении взятки.

Доказано, что с августа прошлого года по апреля нынешнего он получил от представителей субподрядных организаций 290 тысяч рублей, а также услугу имущественного характера на сумму 25 тысяч рублей.

За вознаграждение главный инженер предоставлял автотракторную технику, допускал необоснованное расходование топлива, нерациональное использование труда подчиненных работников. Кроме того, он обещал не затягивать сроки приемки строительно-монтажных работ и лояльно относиться к недостаткам, сообщили в пресс-службе Пермской транспортной прокуратуры.

Суд назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Также он лишен права занимать определенные должности в течение двух лет.