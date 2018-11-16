Пермский художник Sad Face заплатит штраф за порчу арт-объекта «Счастье не за горами»

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-16T11:14:53+03:00

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16 сентября мировой судья судебного участка №1 Ленинского районного суда оштрафовал пермского уличного художника Алексея Илькаева (Sad Face) за порчу арт-объекта «Счастье не за горами». Художник исправил «Счастье не за горами» на «Смерть» 11 октября утром.

Адвокат пермского художника Сергей Калкатин рассказал, что 2 ноября уголовное дело в отношении Алексея Илькаева было прекращено. 6 ноября прокуратура это решение утвердила, и сегодня художнику был выписан штраф.

- Обжаловать это решение мы не будем, - сообщил нам Сергей Калкатин. - Главное, что мы добились того, что у Алексея не будет судимости.

Напомним, что ранее Sad Face компенсировал пермскому бюджету ущерб от своих действий в размере почти 45 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что адвокат сказал, что «изменив «Счастье не за горами» на «смерть», пермский художник призвал людей ценить жизнь»