В квартире у наркодилера в Березниках полицейские нашли четыре килограмма наркотиков

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-16T10:16:34+03:00

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В Прикамье полиция пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков. Дилером в магазине работал 24-летний житель Березников. Несколько месяцев назад он арендовал в своем городе квартиру на ул. Мира. Там он фасовал крупные партии наркотиков на более мелкие. После чего раскладывал по тайникам для оптовых закладчиков. Родные молодого человека не догадывались, чем он зарабатывает на жизнь. Супруга задержанного была уверена, что муж трудится в мастерской по ремонту электрооборудования.

- Интернет-магазин осуществлял свою противоправную деятельность в восьми городах Пермского края и Ижевске, сообщили в пресс-службе краевого МВД. - При обыске в арендованной квартире дилера полицейские обнаружили около четырех килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Изъятие крупной партии запрещенных веществ и задержание курьера заметно пошатнуло работу интернет-магазина. По словам оперативников, его деятельность полностью пресечена.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. На период следствия суд заключил дилера под стражу. Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение организатора интернет-магазина.