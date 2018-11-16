2018-11-16T09:01:19+03:00
Общество

В Прикамье любитель ездить в пьяном виде отправлен в колонию-поселение

Никаких выводов 49-летний мужчина не делал
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Житель Суксунского района в третий раз осужден за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В июле сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада». За рулем сидел 49-летний мужчина. в ходе проверки документов полицейские обратили внимание на то, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в территориальный отдел полиции.

- Стражи порядка выяснили, что водитель ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Но выводов он для себя не сделал и вновь сел пьяным за руль.

Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, 2 года 10 месяцев мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.

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