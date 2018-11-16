В Губахе судебные приставы прикрыли гостиницу «Серебряная мечта»

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-16T07:55:58+03:00

Проживающие в комплексе гости были переселены, доступ в него ограничен

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Популярный среди любителей зимнего отдыха развлекательно-гостиничный комплекс «Серебряная мечта» в Губахе (ул. Жданова, 24). Здесь любили останавливаться спортсмены, которые приезжают на местный горнолыжный курорт.

- Было установлено, что строение может представлять потенциальную угрозу для посетителей, - сообщили в службе судебных приставов.- Проживающие в комплексе гости были переселены, доступ в него ограничен. Посетители не могут останавливаться в гостинице или посещать развлекательный центр.

Как заявили в ведомстве, работа «Серебряной мечты» будет возобновлена только после оформления документов, показывающих, что реконструкция объекта проведена в соответствии с законодательством. Кроме того, руководству комплекса нужно получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и устранить нарушения правил пожарной безопасности.