2018-11-16T07:30:28+03:00
Происшествия

На дорогах Прикамья погибли 6 детей

450 несовершеннолетних получили ранения
Константин КЯКИНЕН
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Начальник управления Госавтоинспекции Прикамья, полковник полиции Алексей Карин подвел итоги работы ведомства за 10 месяцев.

Он отметил, что беспечность взрослых зачастую приводит к непоправимым последствиям. За 10 месяцев было зарегистрировано 422 ДТП с участием детей, в которых 6 детей погибли и 450 получили травмы различной степени тяжести.

В целом, в Прикамье наблюдается положительная динамика общего состояния аварийности. Снизилось число ДТП с 2852 до 2791. Меньше людей погибли в авариях - 228 против 279 в прошлом году. Также снизилось число раненых - с 3675 до 3546.

По вине водителей произошло 85,8% дорожно-транспортных происшествий. Для аварий по вине нетрезвых водителей составила 14,2%. Неосторожность пешеходов стала причиной 315 ДТП

Также Алексей Карин призвал к участию во флэшмобе, посвященному «Дню памяти жертв ДТП», в социальных сетях. Каждое 3 ноября отмечается День памяти жертв ДТП.

Для участия во флэшмобе необходимо на своих страницах в социальных сетях разместить пост с призывом о необходимости строго соблюдения Правил дорожного движения под хэштегом #ДеньПамятиЖертвДТП.

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