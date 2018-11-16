В Прикамье заявления на выплату пособий при рождении первенца можно оформить в МФЦ

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-16T06:58:51+03:00

Также в центрах «Мои документы» можно получить статус попечителя и опекуна

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В многофункциональных центрах Пермского края начали оказывать новые услуги. В общей сложности перечень услуг региональных МФЦ пополнился на 19 наименований.

Так, теперь в МФЦ можно оформить ежемесячные пособия, выплачиваемые в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Выплаты производятся семьям, в которых первенец рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Кроме того, в центрах «Мои документы» теперь можно получить статус опекуна и попечителя, подать заявление о назначении выплат на содержание детей, находящихся под опекой, денежного вознаграждения приемным родителям.

Через многофункциональный центр Министерство социального развития окажет содействие гражданам в поиске работы, организации профессиональной ориентации, трудоустройству несовершеннолетних и т.д.

Отметим, что на базе многофункциональных центров предоставляется 63 услуги краевого минсоцразвития. Особым спросом пользуются услуги по оформлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и приему заявлений на выплату ежемесячных пособий на детей.