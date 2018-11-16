В Пермском крае в выходные пойдет снег и будет тепло

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-16T06:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, на территории края в уик-энд наконец-то пойдет снег. В северных районах он уже начался, а в субботу и воскресение осадки вероятны уже на большей части региона. К началу следующей недели сформируется снежный покров.

Кроме того, в северных и центральных районах в субботу и воскресенье не исключены слабые оттепели до +1 градуса. Такие температуры выше нормы для данного периода на 3–4 градуса. По предварительным прогнозам существенное понижение температуры на 4–5 градусов возможно лишь во вторник. При этом похолодание по всей вероятности будет кратковременным и коснется в большей степени восточных районов края.

По прогнозам синоптиков, 16 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой, по северу умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха - ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем 0,-5°.

В субботу. 17 ноября будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха - ночью -3,-8°, днем +1,-4°.

В воскресенье, 18 ноября, также ожидается облачная погода с прояснениями и снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем 0,-5°.