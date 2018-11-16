2018-11-16T06:08:37+03:00
Общество

Более 800 домов капитально отремонтировали в Пермском крае

Еще 500 зданий находятся в работе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье с 2015 по 2018 год капитальный ремонт произведен в 807 домах. Еще 500 домов находятся в работе. В 105 зданиях уже ведутся строительно-монтажные работы. Объявлены аукционы на проведение работ на 35 домах, разрабатывается проектно-сметная документация для ремонта 182 домов и объявлены аукционы на разработку проектно-сметной документации в 178 домах.

Кроме того, в 2018 году запущено масштабное обследование домов, находящихся в региональной программе капитального ремонта. Оно позволит получить реальную картину по состоянию домов и выстроить объективную очередность ремонтов. До конца 2019 года необходимо проверить 9163 дома. В настоящее время обследовано порядка 800 домов. Ведутся работы по обследованию 2000 домов.

- Главное нововведение 2018 года – переход к комплексным ремонтам, - отметил генеральный директор фонда капремонта Дмитрий Баранов. - Мы ушли от принципа «один дом – один вид работ» и теперь выполняем в доме либо внешний, либо внутренний комплекс работ. Внешний – крыша, фасад, фундамент. Внутренний – вся инженерная система и подвал.

При этом, добавил Баранов, фонд не отказывается от своих обязательств прошлых периодов и продолжает проводить ремонты в рамках краткосрочного плана 2015-2017 годов.

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