2018-11-16T05:57:41+03:00
Общество

В Перми заканчивается строительство бассейна детско-юношеской школы олимпийского резерва

В свободное от тренировок время организуются группы плавания для населения
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: пресс-служба администрации Пермифото: пресс-служба администрации Перми
Изменить размер текста:

В Кировском районе Перми заканчивается строительство плавательного бассейна. Открыть его планируется в следующем году на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва на улице Сысольская, 10/5. В бассейне создана доступная среда для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретен мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни.

Бассейн будет работать ежедневно с 7 утра до 23 часов. Там будут открыты отделения плавания и тяжелой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. Набор детей в плавательные группы спортивной школы будет производиться с 7 лет, на основании контрольных тестов. О сроках и месте проведения вступительных испытаний будет объявлено заранее на сайте учреждения.

В помещении бассейна разместится тренажерный зал, в котором, кроме юных спортсменов смогут позаниматься желающих жители микрорайона. Также желающим посетить бассейн будут предложены разовые и абонементные визиты, обучение детей и взрослых плаванию, аквафитнес. Занятия будут платными. О начале записи в платные группы также будет объявлено на сайте спортивной школы.

Отметим, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье любитель ездить в пьяном виде отправлен в колонию-поселение
В Губахе судебные приставы прикрыли гостиницу «Серебряная мечта»
На дорогах Прикамья погибли 6 детей
В Прикамье заявления на выплату пособий при рождении первенца можно оформить в МФЦ
В Пермском крае в выходные пойдет снег и будет тепло
В Перми насильник, совершивший преступление 8 лет назад, предстанет перед судом
Более 800 домов капитально отремонтировали в Пермском крае
В Прикамье «УАЗ» врезался в группу пешеходов, среди пострадавших есть дети
В Перми молодой альфонс сжег свою 70-летнюю любовницу
В городе Березники Пермского края снесли 52 формальдегидных дома
В Перми несколько школьников заболели пневмонией. Класс закрыли на карантин
В Пермском крае на пожаре сильные ожоги получил 66-летний мужчина
Максим Решетников: «Мы готовы поддержать проекты территорий по созданию общественных пространств»
В Перми на Восточном обходе автомобиль правительства насмерть сбил человека
В Перми началось строительство новой спортивной базы «Летающий лыжник»
Выставка Сергея Шнурова пройдет в Перми в декабре
В Перми представили уникальную платформу кибербезопасности
«Задушил и бросил в овощную яму». Пермяка осудили за убийство хозяйки комнаты, которую он снимал
«Забетонировали в стену». В Перми осужден лидер банды «черных риэлторов», заказавший убийство человека
В Перми на Западном обходе произошла серьезная авария
В Прикамье иномарка насмерть сбила троих пешеходов
Спонсором пермского футбольного клуба «Звезда» стала компания «Химпром»
Новогодний марафон в Прикамье стартует 28 декабря
Железнодорожники разрешили бесплатно провозить санки, лыжи и сноуборды в электричках Прикамья
Прощание с пермским профессором Георгием Чагиным состоится 16 ноября
Ночные поиски пропавшей в Березниках женщины не принесли результата