В Перми заканчивается строительство бассейна детско-юношеской школы олимпийского резерва

СЕГОДНЯ 05:57 2018-11-16T05:57:41+03:00

В свободное от тренировок время организуются группы плавания для населения

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В Кировском районе Перми заканчивается строительство плавательного бассейна. Открыть его планируется в следующем году на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва на улице Сысольская, 10/5. В бассейне создана доступная среда для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретен мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни.

Бассейн будет работать ежедневно с 7 утра до 23 часов. Там будут открыты отделения плавания и тяжелой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. Набор детей в плавательные группы спортивной школы будет производиться с 7 лет, на основании контрольных тестов. О сроках и месте проведения вступительных испытаний будет объявлено заранее на сайте учреждения.

В помещении бассейна разместится тренажерный зал, в котором, кроме юных спортсменов смогут позаниматься желающих жители микрорайона. Также желающим посетить бассейн будут предложены разовые и абонементные визиты, обучение детей и взрослых плаванию, аквафитнес. Занятия будут платными. О начале записи в платные группы также будет объявлено на сайте спортивной школы.

Отметим, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом.