В Перми заканчивается строительство бассейна детско-юношеской школы олимпийского резерва
В Кировском районе Перми заканчивается строительство плавательного бассейна. Открыть его планируется в следующем году на территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва на улице Сысольская, 10/5. В бассейне создана доступная среда для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретен мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни.
Бассейн будет работать ежедневно с 7 утра до 23 часов. Там будут открыты отделения плавания и тяжелой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. Набор детей в плавательные группы спортивной школы будет производиться с 7 лет, на основании контрольных тестов. О сроках и месте проведения вступительных испытаний будет объявлено заранее на сайте учреждения.
В помещении бассейна разместится тренажерный зал, в котором, кроме юных спортсменов смогут позаниматься желающих жители микрорайона. Также желающим посетить бассейн будут предложены разовые и абонементные визиты, обучение детей и взрослых плаванию, аквафитнес. Занятия будут платными. О начале записи в платные группы также будет объявлено на сайте спортивной школы.
Отметим, что до 2022 года бассейны появятся в Мотовилихе – в микрорайоне Вышка-2 и в Дзержинском районе – на Парковом.