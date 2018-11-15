В Прикамье «УАЗ» врезался в группу пешеходов, среди пострадавших есть дети

СЕГОДНЯ 19:53 2018-11-15T20:00:11+03:00

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В поселке Юсьва Пермского края 15 ноября произошла авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на улице Центральная.

- Водитель «УАЗ» сбил четырех человек на поселковой дороге, - сообщили в пресс-службе. – Среди пострадавших – двое детей. Всех увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются сотрудниками полиции.

Ранее мы писали о том, что в Усолье 24-летний рабочий за рулем иномарки насмерть сбил троих человек. Авария произошла в ночь на 15 ноября. Как рассказал друг водителя, после аварии молодой человек сбежал с места ДТП от шока, но позже вернулся к машине и вызвал спасателей. Сейчас он арестован, в отношении него возбудили уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю заметили, что раньше водитель привлекался к ответственности за превышение скорости.